Maakte Braziliaanse bondscoach al zijn basiself voor op WK in Rusland bekend? TS

17 februari 2018

12u00 0 WK voetbal De coach van Braziliaanse nationale ploeg, Tite, maakte zijn mogelijke elf starters bekend voor de wereldbeker in Rusland. Op de voorlinie staan onder meer Neymar (PSG), Philippe Coutinho (FC Barcelona) en Gabriel Jesus (Manchester City). Wordt dit de ploeg die voor een zesde wereldbeker gaat?

Tite heeft de voorlopige selectie bekendgemaakt. De drie aanvallers zijn Neymar, Coutinho en Gabriel Jesus. Roberto Firmino van Liverpool en Thiago Silva van PSG zitten niet bij de elf basisspelers, maar bij de 15 spelers die tot nu toe gekozen zijn.

Fernandinho (Manchester City) en Willian (Chelsea) zitten bij de vijftien. Spelers als Ederson (Manchester City), Danilo (Manchester City), David Luiz (Chelsea) en Lucas Moura (Tottenham) zijn er nog niet bij.

De elf basisspeler zijn volgens de coach: Alisson; Marcelo; Miranda; Marquinhos; Dani Alves; Paulinho; Renato Augusto; Casemiro; Neymar; Coutinho en Gabriel Jesus.

Tite zou zijn ploeg laten spelen in een 4-3-3 opstelling tegen Zwitserland binnen 120 dagen in Rusland.

Er zijn nog 8 plaatsen op het vliegtuig naar Rusland en er zijn veel speler die nog mee willen. Douglas Costa (Juventus), Rafinha (Bayern München), en nog vele anderen zullen zich moeten tonen de komende maanden.

Brazilië was het eerste team dat zich plaatste voor de wereldbeker in maart vorig jaar. Zij namen de hoogste plek in tijdens de Zuid-Amerikaanse kwalificaties.