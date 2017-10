Maak kennis met WK-debutant Panama: sterspeler van 'amper' 750.000 euro en een Belgische link KDZ

13u06 0 Photo News WK voetbal Naast IJsland krijgen we op het WK in Rusland nog een debutant: Panama. In de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiepoule eindigde Panama derde door op de laatste speeldag thuis met 2-1 te winnen van het al geplaatste Costa Rica. Bij ons is Panama vooral bekend van de 'Panama Papers', de onthulling van het 'offshoreschandaal'. Nu doen 'Los Canaleros' dus ook op een andere manier van zich spreken.

De ster: Gabriel Torres

De basiself van Panama in de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica had een totale marktwaarde van amper 4.775.000 euro. De 'ster' van het elftal is Gabriel Torres. De 28-jarige spits heeft een marktwaarde van 750.000 euro, hij verdient zijn brood bij Lausanne Sport in de Zwitserse eerste klasse. De meeste spelers van Panama zijn overigens aan de slag in de MLS, de Amerikaanse profcompetitie. Panama heeft natuurlijk ook een eigen voetbalcompetitie, de liga Panameña de futbol. Árabe Unido is dé topclub en werd al 15 keer landskampioen. Van de tien profclubs komen er vijf uit de hoofdstad, Panama City.

3 - Gabriel Torres has scored in all three of @fepafut's last three wins (all comps). Talisman. pic.twitter.com/m1bqj117yT OptaJack(@ OptaJack) link

De recordhouder: Gabriel Enrique Gómez

Met 136 caps is Gómez recordinternational bij Panama. Hij speelde 6 Gold Cups voor 'Los Canaleros' (de mannen van het kanaal) en speelt op dit moment in Colombia bij Atlético Bucaramanga.

photo_news Gabriel Gomez is de routinier bij Panama

De topschutter: Luis Tejada

Luis Tejada is topschutter van het Panamese elftal. De spits van Universitario in Peru scoorde in 103 interlands 42 doelpunten.

photo_news Luis Tejada (l) soorde 42 treffers in 103 interlands

Bondscoach: Hernán 'de matrak' Gómez

De Colombiaan Hernán Gómez staat sinds 2014 aan het hoofd van de Panamese nationale ploeg. Het is niet de eerste keer dat hij erin slaagt om een team voor het eerst naar een eindronde van een WK te leiden. Gómez, bijgenaamd 'de matrak' deed het in 2002 al een keer met Ecuador. Op het WK in Japan en Zuid-Korea ging Ecuador er wel al uit in de groepsfase. Tussendoor was Gómez ook twee keer bondscoach van thuisland Colombia, waarmee hij zich in 1998 wist te plaatsen voor het WK in Frankrijk. In 2011 kwam er abrupt een einde aan zijn carrière als Colombiaans bondscoach. Hij kwam onder vuur te liggen na een handgemeen met een vrouw in een Colombiaanse nachtclub, dat leidde uiteindelijk tot zijn ontslag.

REUTERS Hernán Gómez is sinds 2014 bondscoach van Panama

De Belgische link:

AA Gent krijgt er in één klap twee mogelijke WK-gangers bij. Ricardo Ávila en José Luis Rodríguez behoren tot de B-kern van AA Gent. Rodríguez herstelt van een kruisbandletsel, maar Ávila was er wel bij op de Gold Cup afgelopen zomer. Panama sneuvelde daar in de kwartfinale tegen Costa Rica.

photo_news AA Gent-speler Ricardo Ávila was actief met Panama tijdens de Gold Cup afgelopen zomer

