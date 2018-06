Lukaku: "Topfavoriet zijn we nog niet, maar we tanken hier wel vertrouwen" LPB

23 juni 2018

16u17

Bron: Sporza 0 WK voetbal Romelu Lukaku keek tevreden terug op de ruime Belgische zege tegen Tunesië. De spits van Manchester United zag de Rode Duivel een rist kansen bijeenspelen.

"De dreiging kwam vandaag van overal en dat is heel positief", aldus Lukaku. "Dat zullen de tegenstanders ook wel zien. We tanken hier echt vertrouwen. Wat er nog beter kan? We moeten nog tegen betere landen spelen en dan moeten alle ballen er wél in. Nu scoren we vijf goals en het konden er nog meer geweest zijn. Zelf sta ik qua goals nu gelijk met Ronaldo in de topschuttersstand, maar dat is niet het einddoel. Dat ik mijn ploeg kan helpen, is het belangrijkste. Topfavoriet zijn we nog niet. Dat moeten we eerst tonen tegen een topland."