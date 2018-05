Lukaku's 48ste broederpaar op WK? Deze broers gingen hen vooraf



30 mei 2018

Twee keer eerder gebeurde het al dat twee Belgische broers deelnamen aan eenzelfde WK. In 1982 de broers Millecamps en in 1998 Mbo en Emile Mpenza. Mochten Jordan Lukaku en Thorgan Hazard – over Romelu en Eden is er geen twijfel – de definitieve WK-selectie halen, worden de Lukaku’s en de Hazards het 48ste en 49ste broederpaar aller tijden dat actief is op eenzelfde WK. "Het zou leuk zijn als mijn broer erbij is, aldus de oudste Lukaku. "Jordan heeft twee dagen goed getraind. Hij heeft de kwaliteiten – in Italië wordt hij gerespecteerd – en kan op links de concurrentie aangaan met Carrasco."

