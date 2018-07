Luis Enrique wil werk van Lopetegui bij Spaanse nationale voetbalploeg verderzetten Redactie

19 juli 2018

14u16

Bron: Belga 0

De nieuwe Spaanse bondscoach Luis Enrique wil het werk van zijn voorganger Julen Lopetegui verderzetten. Dat zei hij bij zijn voorstelling donderdag.

Lopetegui moest vlak voor het WK opstappen nadat bekendraakte dat hij na het toernooi zou overstappen naar Real Madrid. Sportief directeur Fernando Hierro nam in extremis over van hem, maar hij kon niet vermijden dat Spanje uitgeschakeld werd in de achtste finales.

"We hebben geanalyseerd wat er gebeurd is en we willen het werk van Lopetegui en Hierro verderzetten", zei de voormalige trainer van Barcelona. "Ze hebben goed werk verricht. Ik moet hen danken voor het team dat ik in handen krijg, maar voetbal evolueert voortdurend en het wordt steeds moeilijker om prijzen te winnen."