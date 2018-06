Löw van de hel naar de hemel: "Een van de moeilijkste wedstrijden uit mijn loopbaan" MH

23 juni 2018

23u15

Bron: Belga 0 WK voetbal Toni Kroos kroonde zich tot held van de Duitse natie. Die Mannschaft won in Sotsji met 2-1 van Zweden. "Het was een van de moeilijkste wedstrijden uit mijn carrière als bondscoach", reageerde bondscoach Joachim Löw.

De Duitse spelers wisten met hun geluk geen blijf en stuikten dan maar in elkaar op het veld. Ploegmanager Oliver Bierhoff en Joachim Löw vlogen elkaar in de armen. Luttele seconden voordien had Kroos met een heerlijk schot de partij in een definitieve plooi gelegd.

"Uiteindelijk was de zege wel verdiend, maar dit moet toch een van de moeilijkste wedstrijden uit mijn loopbaan zijn", aldus Löw, die al 12 jaar bondscoach is van Duitsland. "We hebben getoond dat we mentaal sterk zijn. Ook in de tweede helft bleven we erin geloven. Tijdens de rust (bij een 0-1 achterstand, red) heb ik mijn spelers gezegd dat ze rustig moesten blijven. In de 45 minuten die daarop volgden hebben we de tegenstander enorm onder druk gezet, met succes." Over zijn keuze om Mesut Özil en Sami Khedira op de bank te houden was Löw kort. "Er is nu eenmaal veel concurrentie en je kan een heel toernooi niet met dezelfde elf afwerken", verdedigde de Duitse bondscoach zich.

Matchwinnaar Kroos loofde de mentaliteit van zijn ploeg. "We hebben er zo hard voor geknokt. Dit is echt een verdiende overwinning. Veel mensen hadden ons graag zien verliezen, zodat we uitgeschakeld waren. Maar zo makkelijk geven wij ons niet gewonnen", reageerde Kroos, die na een zwakke eerste helft mea culpa sloeg. "Het openingsdoelpunt van Zweden moet ik op mijn conto schrijven. Maar dan moet je ook het lef hebben om zo hoog te spelen in de tweede helft. Nu gaat de focus naar onze laatste match. We moeten uitrusten van deze veldslag en Zuid-Korea verslaan. En als het even kan ook een overtuigende prestatie op de mat leggen. Vanaf minuut één moeten we alles geven."

Volgens Thomas Müller had die Mannschaft de klus al veel vroeger moeten klaren. "We zijn tot de laatste seconde blijven zoeken naar een doelpunt. Daarvoor werden we uiteindelijke beloond", aldus de aanvaller van Bayern München. "We hadden nog wat pech met de afwerking. Julian Brandt schoot tegen de paal en Mario Gomez kreeg nog een grote kans. De tegengoal behoorde natuurlijk niet tot het wedstrijdplan. Het was niet vanzelfsprekend om dat nog om te buigen. Dit kan wel een keerpunt zijn. En zo zie je maar op een WK dat alles mogelijk is. Je kan van de hel in de hemel terechtkomen."

Zweedse bondscoach is kwaad op vierende Duitsers

De Zweedse bondscoach Janne Andersson kon de manier waarop de Duitsers de 2-1 vierden maar matig appreciëren. "Het heeft me echt geërgerd en kwaad gemaakt", verwees Andersson naar Duitse spelers "die onze richting uitkwamen en voor onze neus gebaren maakten".

"Heel wat mensen bij ons op de bank waren echt geërgerd. We hebben er gedurende 95 minuten voor geknokt. Wanneer het laatste fluitsignaal weerklinkt, schud je de hand en verlaat je het terrein. Maar nu was ik echt kwaad. Zoiets doe je niet. Vieren doe je samen en de ontgoochelde tegenstander moet je gerust laten. Je moet niet zo reageren, einde discussie."