Logo WK 2022 in Qatar voorgesteld

04 september 2019

08u50

Bron: Belga/AP 0

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het logo voor het WK voetbal in 2022 in Qatar voorgesteld. Het gaat om een witte achtvormige lus met rode tekeningen op. Het symbool moet volgens de FIFA verbondenheid met de hele wereld uitstralen, maar ook verwijzen naar de Arabische cultuur en naar het voetbal. De draaiingen in het logo moeten de rondingen in de woestijnduinen symboliseren, de achtvorm verwijst naar de acht stadions.

Het logo zou ook moeten lijken op de wereldbeker zelf, maar ook op een witte sjaal, een vaak gedragen kledingstuk in de Arabische wereld en de Golfstaten. Met die sjaal wordt volgens de FIFA verwezen naar het feit dat het WK uitzonderlijk in de winter doorgaat.