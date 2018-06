LIVE: Zuber buffelt de gelijkmaker tegen de touwen! YP

17 juni 2018

19u36 2 Brazilië BRA BRA 1 71' 1 ZWI ZWI Zwitserland BRA 2.25 1.88 11.00 ZWI Wed nu

Brazilië neemt het op de openingsspeeldag in groep E op tegen Zwitserland. De partij begint om 20 uur in de Rostov Arena. Vier jaar na 'de schande van Belo Horizonte' (het 1-7 verlies tegen Duitsland, red.) zijn Neymar jr. en co met een duidelijke missie naar Rusland afgereisd: Brazilië een zesde wereldtitel schenken, de eerste sinds 2002. "Het is tijd om de pagina van 2014 om te slaan", verklaarde Neymar in aanloop naar het WK. "Zeker in een mogelijk duel met Duitsland willen we ons blazoen oppoetsen. Ik zou graag die halve finale nogmaals willen spelen, met mij op het veld dan. Volgens mij zou de uitslag dat anders geweest zijn, daar ben ik eigenlijk zeker van. Maar het noodlot heeft er toen met mijn blessure anders over beslist."

De Goddelijke Kanaries lijken alvast klaar voor het WK. Het team van coach Tite is al zeventien wedstrijden ongeslagen. Maar ook Zwitserland heeft de goeie vorm beet, zo bewezen ze onlangs met een 1-1-draw tegen Spanje en 2-0-winst tegen Japan. Kunnen de Zwitsers voor een verrassing van formaat zorgen? Volg het hier LIVE!