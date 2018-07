LIVE. We zijn er opnieuw aan begonnen! Kunnen Kroaten de rug nog maar eens rechten? Yari Pinnewaert

Frankrijk FRA FRA 2 53' 1 KRO KRO Kroatië

Frankrijk kan zich vandaag voor de tweede keer in zijn voetbalgeschiedenis tot wereldkampioen kronen. Daarvoor moeten 'Les Bleus' in de finale in het Luzhniki Stadion in Moskou wel voorbij de stugge Kroaten zien te geraken. Het Balkanland staat voor een van de grootste afspraken met de geschiedenis sinds zijn onafhankelijkheid in 1991.

