LIVE: Vreselijke blunder Caballero luidt Argentijns debacle in, Rebic werkt fraai af MH

21 juni 2018

20u45 4 Argentinië ARG ARG 0 67' 1 KRO KRO Kroatië ARG 11.00 3.35 1.48 KRO Wed nu

Argentinië is om 20u in groep D aan zet tegen Kroatië na een gemiste toernooistart. De Argentijnen bleven zaterdag tegen de IJslanders verrassend op een 1-1 gelijkspel steken, Lionel Messi miste een strafschop. De vicewereldkampioen kan het zich niet permitteren in Nizhny Novgorod opnieuw teleur te stellen tegen Kroatië, groepsleider na een 2-0 overwinning tegen Nigeria. Dan dreigt voor de Albiceleste de uitschakeling in de groepsfase, net als in 2002.