LIVE. 'Les Bleus' komen toe in Parijs, Kroaten als helden ontvangen in Zagreb Redactie

16 juli 2018

17u00 17 WK voetbal Wereldkampioen Frankrijk is om 17 uur toegekomen op de luchthaven in Parijs. Kapitein Hugo Lloris stapte als eerste het vliegtuig uit, met de wereldbeker in zijn handen. Daarna volgden bondscoach Didier Deschamps en de rest van de Franse selectie. Volg de ontvangst van 'Les Bleus' hier LIVE.

Bovenaan de trap van het vliegtuig werden de wereldkampioenen begroet door minister van Sport Laura Flessel. Het hele team begaf zich daarna naar een podium op het tarmac voor een groepsfoto.

Na hun aankomst in de luchthaven Charles de Gaulle zullen Antoine Griezmann en co geëerd worden met een parade op de Champs-Elysées. Vervolgens worden ze in het Elysée ontvangen door president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.

De spelers van de Franse nationale ploeg zullen de Légion d'honneur krijgen. De hoogste Franse onderscheiding zal hen binnen enkele maanden overhandigd worden, zo meldt het Elysée. Na de wereldtitel in 1998 kregen Les Bleus, met toenmalig aanvoerder en huidig bondscoach Didier Deschamps, eveneens de Légion d'honneur. (lees verder onder de foto's)

Ook Kroatië geland

Om 15.30 uur is ook Kroatië, de runner-up van het voorbije WK, in Zagreb geland. Het vliegtuig afkomstig van Moskou werd vanaf het binnenvliegen van het Kroatische luchtruim begeleid door twee straaljagers van de Kroatische luchtmacht. Aanvoerder Luka Modric en co verlieten het vliegtuig achter bondscoach Zlatko Dalic en bondsvoorzitter Davor Suker, die een grote Kroatische vlag droegen.

Op het tarmac, waar een rode loper lag, wachtten enkele tientallen journalisten de spelers op. Met een dubbeldekker begaven de spelers zich vervolgens naar het centrum van Zagreb. Daar werden ze feestelijk onthaald door meer dan 100.000 supporters.