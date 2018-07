LIVE. L'Equipe becijfert: "Een clash van 1,7 miljard euro" - Fabio Capello: "Martínez is altijd al tactisch intelligent geweest"

MDB

10 juli 2018

14u33

11

Frankrijk FRA FRA 0 20u00 0 BEL BEL België FRA 2.57 3.25 3.05 BEL Wed nu