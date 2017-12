LIVE: Kremlin maakt zich op voor WK-loting - Roberto Martínez heeft één wens: "Zo makkelijk mogelijk" DMM

Het ' moment suprême' nadert voor de Rode Duivels. Om 16u gaat België definitief de trommel in voor de groepsverdeling op het WK volgend jaar in Rusland. Komen de spelers van bondscoach Roberto Martínez straks uit tegen haalbare kaarten of krijgen we een groep des doods? U kunt alles over de loting zelf en de aanloop er naartoe volgen op deze pagina.

Onze WK-proefloting: Colombia - IJsland - Zuid-Korea

Eén dag voor het grote moment deden wij gisteren al de proef met de balletjes. Onze huisanalist Marc Degryse deelde België tijdens een fictieve WK-loting in bij Colombia, IJsland en Zuid-Korea. "Een groep waar de bondscoach voor zou tekenen", aldus Degryse.

Bekijk de hele proefloting nog eens op DEZE PAGINA.

"Zo makkelijk mogelijk"

Dit WK wordt voor de Rode Duivels niet alleen een strijd tegen Spanje, Duitsland of Brazilië, maar vooral ook eentje tegen zichzelf. Roberto Martínez heeft zich intern al laten ontvallen: "De ploeg die zich in deze omstandigheden weerbaar toont, zal een succesvol toernooi beleven." Onze bondscoach heeft wat de loting betreft dus maar een échte wens: "Zo makkelijk mogelijk."

De Belgische delegatie in Moskou

België stuurt uiteraard een delegatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar de WK-loting. Bondscoach Roberto Martinez is er vanzelfsprekend bij, ook hoofd marketing Filip Van Doorslaer, persverantwoordelijke Stefan Van Loock en technisch directeur Chris Van Puyvelde zijn aanwezig. Zij vernemen straks dus in welke groep België terecht komt.

Verdeling van de potten

POT 1: Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Frankrijk, Polen en Rusland

POT 2: Spanje, Peru, Zwitserland, Colombia, Engeland, Mexico, Uruguay en Kroatië

POT 3: IJsland, Costa Rica, Iran, Egypte, Denemarken, Tunesië, Senegal en Zweden

POT 4: Servië, Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië, Australië, Panama en Marokko

De WK-loting: procedure

De ceremonie begint dus straks om 16 uur Belgische tijd en wordt geleid door Gary Lineker en de Russische presentatrice Maria Komandnaya. Er worden acht groepen van vier teams samengesteld, waarbij Rusland als gastland automatisch in groep A terechtkomt.

Verder is de FIFA-ranking de leidraad bij de loting. België en de zes resterende reekshoofden (Duitsland, Argentinië, Brazilië, Portugal, Polen en Frankrijk) worden eerst over de acht groepen verdeeld, daarna worden de landen uit pot 2, 3 en 4 bij de reekshoofden geloot.

Het gaat om een vrije loting, met één restrictie: landen van hetzelfde continent mogen niet in dezelfde groep terechtkomen. Eén uitzondering op die regel: omwille van het groot aantal Europese deelnemers mogen maximaal twee Europese landen in dezelfde groep ondergebracht worden.

Welkom!

De decembermaand is nog maar enkele uren oud of we zetten ons straks alweer schrap voor de komende junimaand. De Rode Duivels gaan op het WK in Rusland op zoek naar eeuwige voetbalroem en omstreeks 16u weten we eindelijk in welke poule onze landgenoten terecht komen.

