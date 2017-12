LIVE: Kremlin maakt zich op voor loting - Cannavaro: "Mertens wordt een van de besten op het WK" - Martínez wil verre verplaatsingen mijden DMM

11u01 3 AP Cafu, Laurent Blanc, Nikita Simonjan, Gordon Banks, Fabio Cannavaro, Diego Forlan en Carles Puyol. WK voetbal Het ' moment suprême' nadert voor de Rode Duivels. Om 16u gaat België definitief de trommel in voor de groepsverdeling op het WK in Rusland. Komen de spelers van bondscoach Roberto Martínez straks uit tegen haalbare kaarten of krijgen we een groep des doods? U kunt alles over de teams, de loting zelf en de aanloop er naartoe volgen op deze pagina.

14u10: Boussoufa: "Doe maar België"



Mark Boussoufa, aanvoerder van Marokko, neemt volgende zomer voor het eerst in zijn carrière deel aan een WK. En ‘Bous’ heeft een favoriete tegenstander uit pot 1… "Doe mij maar de Rode Duivels. Een sterk team, met wereldspelers, maar het zit niet in de Marokkaanse cultuur om schrik te hebben van iemand. Met mijn verleden zou ik het fijn vinden om tegen België te spelen. Dan zie ik ook al mijn vrienden van de pers terug." (SK)

AFP

13u58: Uruguay, Costa Rica en Panama

Een simulatie - die maar liefst 20.000.000 herhaald is - toont aan dat België het meeste kans maakt om tegen Uruguay, Costa Rica en Panama uit te komen. Volgens de regels van de loting is een groep met die drie landen evenwel niet mogelijk, Panama en Costa Rica zitten immers beiden in de CONCACAF-zone.

Here you have the probabilities for every single pair of national teams based on 20.000.000 simulations and using the official rules announced by FIFA last monday #WorldCupDraw

13u40: De slimme truc van de Polen

Het is u hoogstwaarschijnlijk al opgevallen. Polen dat in pot 1 zit terwijl toplanden Spanje en Engeland slechts in pot 2 vertoeven. Vreemd, maar het Duitse Kicker weet nu exact hoe dat komt. De wit-roden pasten immers een sluw trucje toe.

De FIFA-ranking wordt door vrijwel geen enkele fan zeer serieus genomen, maar de lijst bepaalt wel welk land in welke pot komt bij een loting. Polen kwalificeerde zich op sterke wijze (25 punten uit 10 wedstrijden), maar sinds 15 november 2016 en 9 november 2017, speelde het land geen oefeninterlands meer. De logica daarachter is namelijk dat een score op de wereldranglijst het gevolg is van een puntengemiddelde. Elk duel krijgt in de ranglijst een gewicht mee. Zo telt een kwalificatiewedstrijd 2,5 keer mee en een oefeninterland slechts 1 keer.

Photonews

Wedstrijden tegen kleine landen of juist een oefeninterland verliezen kan er voor zorgen dat je gemiddelde puntenaantal naar beneden gaat en je dus zakt op de ranglijst. Daartegenover staat het Poolse idee: enkel wedstrijden die zwaar meetellen en geen 'negatieve' oefeninterlands. Spanje bijvoorbeeld speelde zeven oefeninterlands en is in pot 2 terecht gekomen. Engeland oefende tegen gerenommeerde toplanden en valt ook buiten de boot.

Polen is niet het eerste land dat dit trucje uithaald. Wales speelde bijvoorbeeld tussen september 2014 en oktober 2015 geen oefeninterlands en kwam de top-10 binnen en Roemenië werd groepshoofd in de WK-kwalificatie door geen oefeninterlands te spelen.

Photonews

13u20: Fabio Cannavaro: "Dries wordt een van de besten op het WK"

Zelfs Fabio Cannavaro begon er in de mixed zone in het Kremlin van te glunderen. En dat terwijl zijn land de grote afwezige is op het komende WK. "Niet alleen vandaag, maar elke dag is een trieste dag, wetende dat Italië in Rusland zal ontbreken", zuchtte de wereldkampioen uit 2006. Cannavaro is daarnaast wel nieuwsgierig tot wat de Duivels komende zomer in staat zijn. "België weet dat het kans maakt om het WK te winnen. Axel is alvast opgewonden. Dat heb ik de voorbije maanden kunnen zien." Cannavaro kijkt voorts uit naar Mertens - hoe kan het ook anders, als Napolitaan? "Dries wordt een van de besten, het komende WK. Hij is niet toevallig topschutter in Italië. Mertens heeft veel kwaliteiten. Al blijft het voor hem anders spelen bij de nationale ploeg."

13u15: Morioka: "Japan zou blij zijn met België, wij willen revanche"

"België vrezen? Integendeel, ik ga blij zijn mochten we jullie land loten. Dan kunnen we revanche nemen voor de verloren oefeninterland. Jullie hebben zoveel goede spelers. De Bruyne is fantastisch. Hij kan álles. België is gewoon een erg goede ploeg. Elke speler die het tot in dat team schopt, heeft enorm veel kwaliteiten."

Photo News Ryota Morioka.

13u10: Alles wat u moet weten over Zweden

Bondscoach Janne Anderson was alleen nog maar actief in zijn thuisland - als speler en als coach. Na het ontgoochelende EK, waar Zweden een poule met België niet overleefde, nam Anderson over van zijn voorganger. Ola Toivonen geldt bij afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic samen met Emile Forsberg van Leipzig als de voortrekker binnen de ploeg. Toivonen maakte in Europa naam bij PSV, maar bewees nadien ook bij Rennes, Sunderland en tegenwoordig Toulouse dat hij een nuttige spits is. De hamvraag blijft uiteraard wat Zweden nog kan na het internationale pensioen van Ibrahimovic.

AFP Ola Toivonen in de barrageduels tegen Italië.

13u05: De anti-poule van Luc Millecamps: "Spanje, Zweden en Japan vermijden"

“Uit pot 2 moeten we Spanje absoluut vermijden. Dat is evident. Verder zijn het allemaal niet te onderschatten teams. “Als tweede tegenstander kiezen de meesten liefst voor Iran. Weer een ploeg waar niet al te veel over geweten is. Nu herinner ik me wel dat we het in 1986 bijzonder moeilijk hadden tegen Irak. Die zogenaamd mindere teams zijn op een groot toernooi dus absoluut zo slecht nog niet. Verder zou ik IJsland en Zweden willen vermijden uit pot 3. Ze hebben steeds bekendere spelers en er heerst een enorme ‘boom’ rond die twee teams. Uit pot 4 wil ik Japan liever in een andere groep zien terecht komen. Ze waren al goed tegen ons en ik verwacht ze echt wel op dit WK.”

Maxime Petit Luc Millecamps.

13u: Stel zelf jouw droomgroep samen

In afwachting van de eigenlijke loting blijft er nog drie uur over om jouw eigen WK-groep kenbaar te maken. Hoe? Doorklikken op DEZE PAGINA. De rest is 'piece of cake'.

12u55: Klein beetje stress bij Lineker



Voor Gary Lineker wordt het zijn vuurdoop als presentator van een WK-loting. De voormalige voetballer presenteert al jaar en dag "Match of the Day" op BBC, maar voelt nu toch wel een beetje de stress opkomen. "Net voor het begin van de show zal ik toch vooral denken: verknoei het nu alsjeblieft niet."

🗣️ LINEKER EXCLUSIVE

"‘Don’t mess it up!’ That’s what I’ll be thinking before I walk out on to the stage"

Full pre-#WorldCupDraw interview

Full pre-#WorldCupDraw interview

Read & watch

12u50: Racing Genk-doelman doelman wil België vooral vermijden

“Onze kwalificatie hing aan een zijden draadje. We zijn eigenlijk al blij dat we er bij zijn komende zomer. Natuurlijk dromen we van de tweede ronde en om die te bereiken zou het goed zijn om België te ontlopen in de eerste ronde. Jullie hebben een paar van de beste spelers ter wereld, dus als we jullie kunnen vermijden, zullen we tevreden zijn."

BELGA Danny Vukovic.

12u45: De tandarts-coach, 54 miljoen euro en Runar Kristinsson, alles wat u moet weten over IJsland



Bondscoach Heimir Hallgrimsson nam na het EK in Frankrijk de touwtjes zelfstandig in handen. Hallgrimsson trainde in het verleden ook vrouwenploegen en is van opleiding tandarts. De sterspeler bij IJsland blijft Gylfi Sigurdsson, een complete middenvelder, met veel loopvermogen en een neus voor goals waar Everton afgelopen zomer 54 miljoen euro voor neertelde. IJsland heeft geen grote voetbalgeschiedenis - het neemt nu pas voor het eerst deel aan het WK. De recordinternational is dan ook geen grote naam, maar is wel bekend in België. Runar Kristinsson, ex-speler en -coach van Lokeren, zit aan 104 caps.

REUTERS Gylfi Sigurdsson tegen Kroatië.

12u40: Decarli: "België is makkelijker dan Duitsland of Brazilië"

"Zwitserland heeft op zich een goede ploeg, maar een confrontatie met België zou voor ons een heel lastige opdracht zijn. Geef ons maar Polen uit pot 1, al vind ik België WEL een makkelijkere tegenstander dan Duitsland of Brazilië. Voor mij persoonlijk zou een duel België-Zwitserland wel interessant zijn. Door de afwezigheid van Oostenrijk en Italië hebben we niet veel kans op een derby en dan zou een match tegen België wel bijzonder zijn."

BELGA Club Brugge-verdediger Saulo Decarli.

12u35: De drie van Erwin: "Zwitserland, IJsland en Australië*

“Tegen zwakke ploegen is het misschien makkelijker om je te plaatsen, maar dat is niet goed omdat het verschil groot kan zijn als je het in de volgende ronde plots tegen een klepper moet opnemen. Uit pot 2 zou ik nu ook niet kiezen voor een topper als Spanje, maar eerder voor Zwitserland. Tegen hen moeten de Belgen toch een degelijk niveau halen om ze te verslaan. Uit pot 3 gaan er velen kiezen voor Iran, maar dat vind ik geen aantrekkelijke ploeg. Dat is wel het zwakke broertje, al kun je je op hun voetbal serieus miskijken. Onderschat ze niet. Doe mij dan toch maar een leuk land zoals IJsland. Ten slotte opteer ik in pot 4 voor Australië. Uiteindelijk niet de gemakkelijkste poule, maar wél een mooie.”



*Een groep met België en nog twee Europese landen is volgens de regels van de loting wel niet mogelijk.

PN Erwin Vandenbergh scoort tegen de Argentijnen in de openingswedstrijd van het WK in 1982.

12u30: Bekende koppen op de foto

Geen WK-loting zonder schoon volk. Gordon Banks, Diego Maradona, Laurent Blanc, Cafú, Fabio Cannavaro, Carles Puyol en Diego Forlán zullen de mouwen opstropen en alle landen vakkundig in de juiste groepen doen belanden. De ceremonie wordt geleid door Brits analist Gary Lineker en de Russische presentatrice Maria Komandnaya, terwijl Miroslav Klose voor de start van de loting de Wereldbeker ten tonele mag voeren.

Bekijk hieronder de beelden van de bekende ex-voetballers

EPA De studio voor de loting.

AP Fabio Cannavaro.

REUTERS David Seaman en Cafu.

EPA Carles Puyol.

The one and only @maradona is with us. #worldcupdraw

Quite happy with this picture

I'm with the presenter of the #Russia2018 World Cup draw. You may also know him as being one of the World Cup's top scorers! 😂⚽Happy birthday @GaryLineker, a legendary striker!

Moscow is ready ! ❄🇷🇺

Are you ? 😄

🕓 16:00

ℹ https://t.co/vp0xZR6UY7

Moscow is ready ! ❄🇷🇺

Are you ? 😄

🕓 16:00

12u25: Hier vindt de WK-loting straks plaats

Een impressie vanuit het zwaar beveiligde Kremlin, waar vanaf 16u de officiële ceremonie zal plaatsvinden.

12u20: Alles wat je moet weten over Tunesië

Bondscoach Nabil Maâloul schopte het in zijn voetbalcarrière zelf tot 74 interlands voor Tunesië. Scoorde daarin ook elf keer voor zijn land. De oefenmeester leidt ‘Adelaars van Carthago’ nu voor de tweede keer in zijn trainerscarrière. Met Dylan Bronn en Fabien Camus trekken straks twee Tunesiërs met een Belgische achtergrond naar het WK. De grootste naam uit het team blijft wel Aymen Abdennour. De Valencia-verdediger moet bij Tunesië straks dé rots in de branding worden.

Photonews Dylan Bronn.

12u15: Lovre Kalinic: "Zou België graag pas na de groepsfase tegenkomen"

“Of ik de Rode Duivels wil tegenkomen? (grijnst) Wat denk je? Kroatië heeft een goeie ploeg, met uitstekende spelers. In voetbal is alles mogelijk, Portugal werd in Frankrijk Europees kampioen, terwijl het maar één match binnen de 90 minuten won. Kroatië gaat naar Rusland om goed voetbal te spelen. Onze ambitie reikt verder dan door de groepsfase komen, we willen ver geraken. We hebben geen schrik van de Rode Duivels, maar ik zou ze toch liever na de groepsfase tegenkomen."

BELGA Lovre Kalinic.

12u10: De voorspelling van Walter: Kroatië, Tunesië en Panama

Allereerst kies ik voor Kroatië. Qua onderlinge duels trekken we volgens mij aan het langste eind en bovendien hebben we er de voorbije jaren regelmatig tegen gespeeld. We kennen dat land dus goed. Neem dus maar Kroatië. Uit pot 3 twijfel ik tussen Costa Rica, Tunesië en Iran. Als ik me goed herinner waren we onlangs nog de betere van Tunesië, dus dat wordt mijn keuze als tweede land. Ten slotte ga ik voor Panama. Volgens mij hebben we daar nog nooit tegen gespeeld, maar dat mag hoe dan ook geen probleem vormen."

BELGA Ex-bondscoach Walter Meeuws.

12u05: Gent-speler Ricardo Avila vertelt over Panama: "Eerst WK voor ons"

Het is de eerste keer dat Panama naar het WK gaat, we willen daar tegen goeie ploegen spelen. Het zou fantastisch zijn om tegen spelers als De Bruyne en Hazard uit te komen. Ook mijn Gentse maatje José Rodriguez geraakt mogelijk nog bij de selectie, ook hij zou het een unieke kans vinden om te voetballen tegen spelers van City en Chelsea. Het zou ook goed zijn voor ons, want zo zou België ons ook beter leren kennen."

REUTERS Ricardo Avila in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales.

12u00: Alles wat je moet weten over Iran: Portugese bondscoach en goals van oude bekende

Aan ervaring geen gebrek bij bondscoach Carlos Quieroz. Hij was al tweemaal trainer van de Portugese nationale ploeg, was assistent bij Manchester United en was zelfs even hoofdcoach bij Real Madrid. Sinds 2011 staat hij aan het roer bij Iran en hij is dus toe aan zijn tweede WK. Voor goals kijkt iedereen in Iran naar Reza Ghoochannejhad. Hij was in 29 caps al goed voor 13 goals en verwierf in ons land ook faam na passages bij STVV en Standard. In 43 matchen kwam hij in onze hoogste klasse tot 21 doelpunten. Verder ook Rezaeian (KV Oostende) en Rezaei (Charleroi) in de selectie.

REUTERS

11u55: Mexicaans journalist René Tovar is niet bang van België

“Mexico is van niemand bang. Integendeel: we hopen dat we tegen de beste landen spelen in Rusland. Natuurlijk is er respect voor België - Hazard, Courtois, Kompany en De Bruyne zijn absolute topspelers. Jullie zullen protagonisten worden op het WK, één van de sterkste landen ter wereld. Maar niet vergeten dat Mexico onlangs nog gelijkspeelde tegen de Duivels. Er is een groot respect, niet meer dan dat. Als je ver wil geraken op een toernooi, moet je winnen van goede tegenstanders.”

GMAX AGENCY

11u50: Het tiercé van Aimé: "Mexico, Iran en Panama"

“Voor mijn gedroomde poule, zou ik de zwakste teams kiezen en daarvoor ga ik voort op naambekendheid. Uit pot twee Spanje uiteraard niet, want dat is de zwaarste opgave. Van Zwitserland ben ik ook niet zo ‘zot’, dus laat het me simpel houden. Ik heb ze zelf gezien en ook al speelden ze met wat reserven, toch zou ik Mexico nemen. “Uit pot drie ga ik voor Iran, uit pot vier kies ik Panama. Servië, Nigeria, Australië,... veel van hun spelers spelen al in het buitenland, dus laat ons voor Panama gaan. Het enige wat ik daarvan weet, is dat er een kanaal is”, aldus Anthuenis nog met een kwinkslag.

*Opgelet: een groep met België en nog twee landen van hetzelfde continent is volgens de regels van de loting wel niet mogelijk.

Jan De Meuleneir / Photonews

11u45: Martínez: "Zou graag grote verplaatsingen vermijden"

Voor bondscoach Roberto Martínez zijn niet alleen de tegenstanders belangrijk, maar ook de stadions bepalend in Rusland. "Ik zou graag in een groep terecht komen waar de verplaatsingen tot een minimum worden herleid. Dat zorgt voor de nodige rust bij de spelers."

Photo News Bondscoach Roberto Martínez is er klaar voor.

11u40: Assistent-bondscoach: "Dit is hét moment voor de gouden generatie"

Graeme Jones, de rechterhand van bondscoach Roberto Martínez gelooft dat dit het moment is om te oogsten. "Alle spelers zijn zich er van bewust dat het nu of nooit is. Hazard, De Bruyne en Lukaku moeten onze drietand vormen.

Photonews Graeme Jones aan de zijde van Roberto Martínez.

11u35: Blanc: "Er ontbreekt iets bij de Belgen"

Als ex-wereldkampioen en één van de ballentrekkers bij de loting voelden enkele journalisten Laurent Blanc aan de tand over de rol van België op het WK. "Iedereen moet rekening houden met België. Eden Hazard is in vorm bij Chelsea, maar gezien de resultaten op de vorige toernooien dan kan je niet anders dan vaststellen dat er iets ontbreekt bij de Belgen. Of dat komende zomer in Rusland nog het geval zal zijn, dat zal het WK zelf moeten uitwijzen."

AP Laurent Blanc (links) met Nikita Simonyan.

11u30: Maradona afwezig bij generale repetitie

Geen Diego Maradona gisteren in het Kremlin, waar een laatste keer werd gerepeteerd voor de WK-loting van vanmiddag. "Pluisje' ontbrak als enige van de acht prominenten die straks de balletjes zullen trekken omdat hij... moest rusten. “Maradona heeft wat pijn aan de schouder en landde vanochtend vroeg al in Moskou”, klonk het verontschuldigend. De overige zeven - Cafú, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Carles Puyol, Gordon Banks, Diego Forlán en Nikita Simonyan - kwamen wel hun verplichtingen na.

AP Maradona en partner Rocio Olivia.

11u25: Witsel haalt zijn beste Koreaans boven om Zuid-Korea te feliciteren

In een leuk filmpje laat de FIFA van elk land één speler opdraven om een ander land te feliciteren met zijn deelname aan het WK. Voor België komt Axel Witsel in beeld. Hij wenst Zuid-Korea zowaar in het Koreaans een goed WK toe. Guillermo Ochoa (Standard) wenst België dan weer alle geluk toe.

11u20: FIFA-voorzitter Infantino: "Dit kan de beste wereldbeker ooit worden"

"Volgens wat ik al gezien heb, dan kan Rusland 2018 de beste wereldbeker ooit worden. Alles is klaar, iedereen die straks naar hier komt afgezakt, zal een warm en gastvrij land leren kennen. Een land dat vooral het voetbal wil vieren. Ik kijk straks niet alleen als voetbalfan, maar ook als FIFA-voorzitter naar de loting. Dat wordt een emotioneel moment voor mij."

AFP

11u15: Wij legden ons oor te luister bij Vazquez en Carragher: "Weinig spelers van ons zouden bij jullie de basiself halen"

Vazquez: “Spanje moet België niet vrezen, maar ze moeten wel bezorgd zijn als ze tegen België uitkomen. Want jullie land doet het elk jaar beter. Bovendien hebben jullie spelers als Hazard, Lukaku en De Bruyne, die het geweldig doen in de Premier League. Als Guardiola met zoveel lof zwaait, dan ben je wel héél goed bezig. Het zou sowieso een leuke wedstrijd worden met twee voetballende ploegen.”

Carragher: “Bang voor België? Respect is een juister woord. Maar als Engeland in de poule van België zou terechtkomen, zou de angst er wel insluipen. Ik denk dat de Rode Duivels, puur op basis van individueel talent, iedereen aan moet kunnen. De schrik vloeit vooral voort uit het feit dat amper een paar van onze spelers bij jullie de basiself zouden halen. Maar van die elf individuen een team maken wordt een lastige klus voor Martínez. Toch zouden we tegen België weinig kans op winst maken.”

USA TODAY Sports Victor Vazquez.

11u10: Zware kleppers: Spanje en Engeland

Niettegenstaande de status van reekshoofd kunnen de Rode Duivels nog steeds enkele zware tegenstanders loten. Als lid van pot 1 ontlopen we dan wel Brazilië, Frankrijk en Duitsland, een scenario met Engeland of Spanje is niet ondenkbaar. Beide landen zijn op basis van de FIFA-ranking in pot 2 verzeild en maken dus een reële kans om met België samen in één groep te belanden.

AFP

11u: Onze WK-proefloting: Colombia - IJsland - Zuid-Korea

Eén dag voor het grote moment deden wij gisteren al de proef met de balletjes. Onze huisanalist Marc Degryse deelde België tijdens een fictieve WK-loting in bij Colombia, IJsland en Zuid-Korea. "Een groep waar de bondscoach voor zou tekenen", aldus Degryse.



Bekijk de hele proefloting nog eens op DEZE PAGINA.

Photo News Marc Degryse bij de Rode Duivels aan de zijde van de betreurde Josip Weber.

10u50: "Zo makkelijk mogelijk"

Dit WK wordt voor de Rode Duivels niet alleen een strijd tegen Spanje, Duitsland of Brazilië, maar vooral ook eentje tegen zichzelf. Roberto Martínez heeft zich intern al laten ontvallen: "De ploeg die zich in deze omstandigheden weerbaar toont, zal een succesvol toernooi beleven." Onze bondscoach heeft wat de loting betreft dus maar een échte wens: "Zo makkelijk mogelijk."

REUTERS

10u45: De Belgische delegatie in Moskou

België stuurt uiteraard een delegatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar de WK-loting. Bondscoach Roberto Martinez is er vanzelfsprekend bij, ook hoofd marketing Filip Van Doorslaer, persverantwoordelijke Stefan Van Loock en technisch directeur Chris Van Puyvelde zijn aanwezig. Zij vernemen straks dus in welke groep België terecht komt.

Photo News De Belgische delegatie in Moskou.

10u40: Verdeling van de potten

POT 1: Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Frankrijk, Polen en Rusland

POT 2: Spanje, Peru, Zwitserland, Colombia, Engeland, Mexico, Uruguay en Kroatië

POT 3: IJsland, Costa Rica, Iran, Egypte, Denemarken, Tunesië, Senegal en Zweden

POT 4: Servië, Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië, Australië, Panama en Marokko

BELGA

10u35: De WK-loting: procedure

De ceremonie begint dus straks om 16 uur Belgische tijd en wordt geleid door Gary Lineker en de Russische presentatrice Maria Komandnaya. Er worden acht groepen van vier teams samengesteld, waarbij Rusland als gastland automatisch in groep A terechtkomt.

Verder is de FIFA-ranking de leidraad bij de loting. België en de zes resterende reekshoofden (Duitsland, Argentinië, Brazilië, Portugal, Polen en Frankrijk) worden eerst over de acht groepen verdeeld, daarna worden de landen uit pot 2, 3 en 4 bij de reekshoofden geloot.

Het gaat om een vrije loting, met één restrictie: landen van hetzelfde continent mogen niet in dezelfde groep terechtkomen. Eén uitzondering op die regel: omwille van het groot aantal Europese deelnemers mogen maximaal twee Europese landen in dezelfde groep ondergebracht worden.

BELGA

10u30: Welkom!

De decembermaand is nog maar enkele uren oud of we zetten ons straks alweer schrap voor de komende junimaand. De Rode Duivels gaan op het WK in Rusland op zoek naar eeuwige voetbalroem en omstreeks 16u weten we eindelijk in welke poule onze landgenoten terecht komen.

BELGA

