LIVE. Kompany maakt wederoptreden - Rashford mist wenkende kans op gelijkmaker nadat Januzaj héérlijk scoorde Yari Pinnewaert & Hans Op De Beeck

28 juni 2018

19u28 320 Engeland ENG ENG 0 80' 1 BEL BEL België ENG 34.00 4.70 1.23 BEL Wed nu

De Rode Duivels spelen hun laatste groepsmatch tegen Engeland. Beide ploegen hebben voorlopig een perfect rapport en het gaat in Kaliningrad dus over de groepswinst. Maar het is toch maar de vraag of bondscoach Roberto Martínez en co die eerste plaats wel willen. Dat zou immers betekenen dat de nationale ploeg verdere verplaatsingen zal moeten maken én waarschijnlijk wordt hun pad richting de finale dan ook gekruist door betere landen.

Worden de Rode Duivels groepswinnaar of toch tweede? Volg het hier LIVE!