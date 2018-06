LIVE: Kan Messi meteen schitteren tegen stug IJsland? Redactie

15 juni 2018

12u00 0 Argentinië ARG ARG 0 15u00 16/06 0 IJS IJS IJsland ARG 1.35 5.30 10.50 IJS Wed nu

Argentinië mag in groep D meteen een pittige WK-opener verwachten tegen IJsland. De Zuid-Amerikanen hebben, met Gonzalo Higuain, Paulo Dybala en Sergio Agüero, aanvallers van wereldniveau in hun rangen, en kunnen uiteraard beroep doen op de onvermijdbare Lionel Messi.

De kwalificaties verliepen niet echt vlot - Argentinië stelde pas op het nippertje zijn WK-ticket veilig - maar in Rusland wil 'La Albiceleste' eindelijk de hoofdprijs wegkapen. De voorbije jaren verloor het team op de Copa America, het WK en de Copa America Centenario telkens de finale. Tegen IJsland zijn Messi en co uitgesproken favoriet, maar enige voorzichtigheid is geboden. De collectief ingestelde Scandinaviërs zullen met het mes tussen de tanden verdedigen en mikken op de counter. Met deze strategie haalde het op het EK 2016 de kwartfinales.

Volg de match hier LIVE vanaf 15 uur!