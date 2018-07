LIVE. Dele Alli gooit de wedstrijd op slot met rake kopslag! YP

07 juli 2018

15u55 0 Zweden ZWE ZWE 0 90' + 2' 2 ENG ENG Engeland WK voetbal Engeland en Zweden strijden in Samara om een plaats in de halve finales van het WK. De Three Lions hebben met Harry Kane de (voorlopige) topschutter van het toernooi in de rangen en rekenen op hem om de solide Zweedse defensie te ontwrichten.

Zweden werd vooraf weinig kansen op een kwartfinale toegedicht. Maar het team van coach Janne Andersson presenteerde zich in Rusland als een heel stevig blok dat amper doelpunten slikt. Zowel in de groepsfase tegen Zuid-Korea (1-0) en Mexico (3-0) als in de achtste finale tegen Zwitserland (1-0) hielden de Scandinaviërs de nul. Daar slaagde Engeland (de nummer twee in de groep van de Belgen) tot nog toe geen enkele keer in, maar met aanvoerder Harry Kane, al goed voor zes doelpunten, hebben ze wel een echte prijsschutter in de rangen.