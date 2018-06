LIVE. Brazilië heeft genoeg aan punt tegen het Servië van Mitrovic MH

27 juni 2018

19u00 0 Servië SER SER 0 20u00 0 BRA BRA Brazilië SER 7.50 4.50 1.44 BRA Wed nu

Brazilië moet in het Spartakstadion in Moskou de kwalificatie afdwingen tegen Servië. Sterspeler Neymar blijkt na zijn lange inactiviteit nog niet in topvorm te zijn en dat heeft zijn impact op het elftal. Tegen Zwitserland werd er 1-1 gelijkgespeeld. De 2-0 zege tegen Costa Rica kwam pas in blessuretijd tot stand. Bij een gelijkspel gaat Brazilië zeker door en is Servië afhankelijk van het resultaat in de partij tussen Zwitserland en Costa Rica, die elkaar in Nizhny Novgorod treffen. Ook Zwitserland heeft aan een punt genoeg om zeker door te stoten.

Brazilië is al dertien wedstrijden ongeslagen (negen zeges, vier gelijke spelen), maar Aleksandar Mitrovic heeft er vertrouwen in dat zijn land die reeks kan doorbreken. De hoop van Servië rust dan ook op de schouders van de voormalige spits van RSC Anderlecht, die zes van de tien doelpunten die Servië in 2018 scoorde voor zijn rekening nam. "Eerlijk, ik zie niet in waarom we Brazilië niet zouden kunnen verslaan", vertelde Mitrovic. "Ik denk ook dat er bij hen veel meer druk ligt en zolang we in de partij blijven, zal die druk alleen maar groter worden. Ik schat onze kansen goed in."