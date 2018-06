LIVE (20u): Zwitsers vol vertrouwen naar duel met leider Servië Redactie

21 juni 2018

Servië SER 0 20u00 22/06 0 ZWI Zwitserland

In de andere wedstrijd in groep E kijkt groepsleider Servië kijkt in Kaliningrad Zwitserland in de ogen. Mits een zege kunnen de Serviërs al zeker zijn van kwalificatie voor de achtste finales. Er is heel wat euforie in het Zwitserse kamp na het gelijkspel tegen de Brazilianen. Maar verliezen tegen Servië zou het voor de Zwitsers erg moeilijk maken om de groepsfase te overleven.

Volg het hier LIVE vanaf 20u!

