LIVE (20u). Zwitserland heeft alles in eigen handen tegen puntenloos Costa Rica Redactie

26 juni 2018

12u00 0 Zwitserland ZWI ZWI 0 20u00 27/06 0 CRI CRI Costa Rica ZWI 1.67 3.40 6.25 CRI Wed nu

Zwitserland speelt tegen het puntenloze Costa Rica voor een plaats in de volgende ronde. De Zwitsers tellen vier punten, dat is er eentje meer dan Servië dat op hetzelfde moment dus Brazilië in de ogen kijkt. Als de Zwitsers een puntje zien te pakken, stoten ze altijd door naar de volgende ronde.

Volg het hier LIVE vanaf 20u!