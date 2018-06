LIVE (20u). Welke ploeg brengt bondscoach Martínez aan de aftrap tegen Engeland? En worden de Duivels groepswinnaar? Redactie

27 juni 2018

Vanavond om 20 uur spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch, tegen Engeland. Beide ploegen hebben voorlopig een perfect rapport en het gaat in Kaliningrad dus over de groepswinst. Maar het is toch maar de vraag of bondscoach Roberto Martínez en co die eerste plaats wel willen. Dat zou immers betekenen dat de nationale ploeg verdere verplaatsingen zal moeten maken én waarschijnlijk wordt hun pad richting de finale dan ook gekruist door betere landen.

Martínez liet al uitschijnen dat enkele basispionnen rust zullen krijgen, zoals de mannen met al een geel karton achter naam (De Bruyne, Meunier en Vertonghen). Thomas Vermaelen wordt dan weer wel aan de aftrap verwacht voor zijn eerste match op dit WK.

Worden de Rode Duivels groepswinnaar of toch tweede? Volg het hier LIVE vanaf 20 uur!