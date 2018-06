LIVE (20u). Verzekert Portugal zich tegen het stugge Iran van plek in achtste finales? Redactie

De Iraanse bondscoach Carlos Queiroz beschouwt zijn team niet als kansloos om de WK-groepsfase te overleven, met het beslissende duel Iran-Portugal in het verschiet. "Op dit WK is het duidelijk: er zijn geen onklopbare teams", verklaarde de Portugees in een interview op de Iraanse staatstelevisie. Zijn ploeg wil "Portugal irriteren, en hen daar raken waar het pijn doet".

Maandag (20u) kijken Iran en Europees kampioen Portugal elkaar in Saransk in de ogen op de derde en laatste speeldag in groep B. De Portugezen hebben 4 punten, de Iraniërs 3. Iran heeft een zege nodig tegen Cristiano Ronaldo en co. om zeker te zijn van een eerste historische kwalificatie voor de achtste finales van een WK. In het geval van een gelijkspel moeten de troepen van Queiroz rekenen op een zege van het al uitgeschakelde Marokko (0 ptn) tegen Spanje (4).

"Het wordt zeker niet eenvoudig", aldus Queiroz, die eerder tweemaal (1991-93 en 2008-10) aan het roer stond van de Portugese nationale ploeg. "Maar als we het gemakkelijk wilden hebben, dan hadden we beter thuis kunnen blijven. Onze spelers zijn allen fit. We zullen met het best mogelijke team aantreden."

