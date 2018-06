LIVE (20u). Staat Messi op en redt hij mee het vel van Argentinië tegen Nigeria? Redactie

25 juni 2018

Met Argentinië dreigt al één van de titelkandidaten uit het toernooi te verdwijnen. Lionel Messi en co moeten om 20u00 in Sint-Petersburg winnen van Nigeria en zijn dan nog afhankelijk van het resultaat in het duel tussen het al geplaatste Kroatië en IJsland, die elkaar in Rostov treffen.

Kroatië vat de laatste speeldag in groep D aan met het maximum van 6 punten, voor Nigeria (3), IJsland en Argentinië (1). Als de Argentijnen winnen, hebben ze alvast met de Nigerianen afgerekend en moeten ze hopen dat de IJslanders niet winnen of een minder ruime zege boeken. Het doelsaldo is immers in het voordeel van de IJslanders (-2 tegen -3). Nigeria heeft genoeg aan een gelijkspel, zolang IJsland niet met twee goals verschil wint. De groepswinst kan Kroatië nog moeilijk ontglippen. Qua doelsaldo volgt Nigeria immers op vijf goals.

Argentinië speelde vier keer eerder op een WK tegen Nigeria en trok telkens aan het langste eind, maar dat ging nooit van een leien dakje. La Albiceleste won in 1994 met 2-1, in 2002 en 2010 mat 1-0 en in 2014 met 3-2.

Voormalig Anderlecht-speler Lucas Biglia heeft er alvast goede hoop op. "Ze zeggen dat Argentijnen altijd nog dat beetje extra in zich hebben. Dat moeten we nu gebruiken. De resultaten zijn slecht en we speelden ook niet goed. Dat is frustrerend, maar we mogen niet de fout maken van alles nu negatief te bekijken. We hadden een mirakel van Nigeria nodig tegen IJsland en dat kwam er ook. Het positieve is dus dat we nog een laatste kans kregen en die moeten we grijpen."

Biglia trainde afgelopen weekend wegens knieproblemen niet mee en ook Gabriel Mercado en Nicolas Otamendi bleven aan de kant. Maandag was de groep echter weer compleet op training. Ook bij Nigeria is iedereen wedstrijdfit.

De nummers een en twee van groep D nemen het in de achtste finales op tegen die van groep C. Daarin is Frankrijk met zes punten al geplaatst en ligt Denemarken met 4 punten in pole-position voor het tweede ticket voor de achtste finales. Zij nemen het dinsdagnamiddag (16u00) in Moskou tegen elkaar op. Als de Denen verliezen kunnen de Australiërs hen de tweede plaats nog afsnoepen door in Sochi de al uitgeschakelde Peruanen te verslaan.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u!

