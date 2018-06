LIVE (20u). Laat Spanje zich verrassen door Marokko? Redactie

25 juni 2018

Maandagavond om 20u00 valt de beslissing in groep B. Spanje en Portugal delen de leiding met 4 punten, maar geen van beide landen heeft de kwalificatie al op zak. In hun kielzog volgt Iran immers met 3 punten. Marokko heeft nog geen punt en kan zich niet meer plaatsen. Spanje neemt het in Kalingrad tegen Marokko op, Portugal geeft in Saransk Iran partij. Aan een gelijkspel hebben beide Iberische landen genoeg.

Iran blonk tegen Spanje (0-1) vooral uit door een stevige organisatie, maar zal tegen Portugal ook aanvallend meer moeten brengen. Alleen als Spanje met twee doelpunten verschil verliest, is een 0-0 gelijkspel voor Iran voldoende.

In de achtste finales ontmoet de winnaar van groep A de tweede van groep B en vice versa.

Volg hier alle ontwikkelingen LIVE vanaf 20u!

