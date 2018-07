LIVE (20u). Kroatië met verwachte elf tegen Denemarken, dat Feyenoord-spits Jorgensen aan de kant houdt Redactie

30 juni 2018

12u00 1 Kroatië KRO KRO 0 20u00 0 DEN DEN Denemarken KRO 1.97 3.25 4.80 DEN Wed nu

Kroatië staat voor het eerst sinds 1998 in de achtste finales op een WK, in Frankrijk eindigden Davor Suker en co. op de derde plaats. "De spelers van 1998 zijn helden voor ons", zei Ivan Rakitic. "Maar dat is voorbij. We willen een nieuw verhaal schrijven." Het team van Zlatko Dalic is favoriet tegen Denemarken, bij het bereiken van de kwartfinales volgt een duel met Rusland.

Vijf punten en twee goals volstonden voor de Denen om zestien jaar na 2002 opnieuw de achtste finales te bereiken. Bondscoach Hareide, die met Christian Eriksen over een uitmuntende spelmaker beschikt, beloofde al een meer aanvallende aanpak. "We zullen meer risico moeten nemen, het is nu alles of niets", zei hij.

Kroatië en Denemarken stonden nog maar één keer eerder tegenover elkaar op een groot toernooi. In de groepsfase van het EK 1996 wonnen de Kroaten met 3-0.

