LIVE (20u). Kegelen de Rode Duivels het Brazilië van Neymar uit het toernooi? Redactie

05 juli 2018

Brazilië BRA BRA 0 20u00 06/07 0 BEL BEL België

De grootste uitdaging voor deze 'Gouden Generatie'. Zo wordt de kwartfinale voor België tegen Brazilië aangekondigd. Voor het eerst in lange tijd beginnen de Rode Duivels niet als favoriet aan een wedstrijd met inzet. Het is wel de vraag of Vincent Kompany en co. klassespelers als Neymar en Coutinho uit de wedstrijd kunnen houden. Dat is niet de enige uitdaging waar 'Onze Jongens' voor staan. Brazilië is namelijk een bijzonder moeilijk te ontwrichten blok. Kegelen de Rode Duivels het Brazilië van Neymar uit het toernooi? Volg het hier op HLN.be LIVE vanaf 20u!