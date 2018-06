LIVE (20u). Kan IJsland stunten tegen Kroatië (én Argentinië uit het toernooi knikkeren)? Redactie

25 juni 2018

12u00 0 IJsland IJS IJS 0 20u00 26/06 0 KRO KRO Kroatië IJS 3.50 3.30 2.14 KRO Wed nu WK voetbal IJsland moet in Rostov winnen tegen groepsleider Kroatië om zich voor de achtste finales te plaatsen. De selectie kijkt het duel met optimisme tegemoet. "We hebben een job te doen. We willen een geweldige prestatie leveren en hopen op een goed resultaat", verklaarde kapitein Aron Gunnarsson. Bij winst vliegt ook Argentinië uit het toernooi.

IJsland moet niet alleen zelf winnen, het moet ook hopen dat Nigeria dat tegen Argentinië niet doet en ook dan is het nog afhankelijk van het doelsaldo. Maar met hoofdrekenen gaat bondscoach Heimir Hallgrímsson zich niet bezig houden. "Het zal al lastig genoeg zijn om van de Kroaten te winnen. Laat ons eerst daar op focussen. De rest zien we dan nadien wel. Als we ons voor de achtste finales plaatsen, is dat alvast de grootste triomf in onze korte voetbalgeschiedenis."

IJsland kan op volle sterkte tegen Kroatië aantreden. "Al mijn spelers zijn fit", bevestigde Hallgrimsson.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u!

Meer over IJsland

sport

sportdiscipline

Argentinië

voetbal