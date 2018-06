LIVE (20u): hoe verteren Spanjaarden plots vertrek Lopetegui in clash tegen Europees kampioen Portugal? Redactie

14 juni 2018

Spanje en Portugal spelen in groep B de eerste echte topper van het WK. 'La Roja' behoort tot de topfavorieten op eindwinst, maar beleefde een wel heel woelige week. Dinsdag raakte bekend dat bondscoach Julen Lopetegui na het toernooi Real Madrid zal gaan trainen. De Spaanse bond kon dit niet smaken en maakte woensdag een einde aan de samenwerking. Met Fernando Hierro werd snel een opvolger gevonden om het team in Rusland te leiden, maar feit is dat bij de Spanjaarden het extrasportieve alomtegenwoordig is - zelden een goed teken bij een WK-start. Portugal zal de kans niet laten liggen dit uit te buiten. De Europese kampioen mikt in Rusland op een herhaling van de EK-strategie: een stugge defensie met vooraan de onvermijdbare Cristiano Ronaldo.

