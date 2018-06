LIVE (20u): Engeland kijkt Tunesië in de ogen Redactie

12u00 0 Tunesië TUN TUN 0 20u00 18/06 0 ENG ENG Engeland TUN 8.50 4.70 1.44 ENG Wed nu WK voetbal Vandaag staat in groep G op het WK naast België-Panama ook Engeland-Tunesië op het programma. Zowat een uur nadat in Sochi het eerste duel van de Rode Duivels is afgefloten, begint omstreeks 20 uur (Belgische tijd) in Volgograd de partij tussen de Three Lions en de Adelaars van Carthago.

Engeland werkt na zeges in de oefenmatchen tegen Costa Rica (2-0) en Nigeria (2-1) met vertrouwen toe naar de eerste wedstrijd. In de groep leeft de duidelijke ambitie om na twee teleurstellende toernooien, het WK 2014 en het EK 2016, in Rusland een mooie prestatie neer te zetten.

"We weten waarvoor we naar hier zijn gekomen", zegt Harry Kane, die als diepe spits voor de doelpunten moet zorgen. "Er zullen moeilijke momenten zijn, het zal met ups en downs gaan, maar we gaan voor de zege in de eerste match. En daarna willen we ook de tweede winnen. Dat is de instelling waarmee we deze Wereldbeker aansnijden."

Engeland en Tunesië staan maandag voor de derde keer tegenover elkaar. In juni 1990 eindigde een oefenduel op 1-1. Acht jaar later troffen beide naties elkaar in de groepsfase van het WK in Frankrijk. Engeland won met 2-0 na goals van Alan Shearer en Paul Scholes.

Tunesië speelde in de laatste rechte lijn naar dit WK 2-2 gelijk tegen Europees kampioen Portugal en Turkije. In het ultieme oefenduel tegen Spanje gingen de Afrikanen slechts met 0-1 onderuit na een late goal van Aspas. Ondanks die (kleine) nederlaag sprak bondscoach Nabil Maaloul achteraf ambitieuze taal. "We hebben getoond dat het potentieel aanwezig is om de grote landen te kloppen. Ons doel is duidelijk, de kwalificatie voor de achtste finales."

Volg het hier LIVE vanaf 20u!