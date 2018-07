LIVE (20u). Engeland en Kroatië dromen van finale Redactie

10 juli 2018

Woensdag (20u) kijken Kroatië en Engeland elkaar in de ogen in de halve finales van het WK in Rusland. Weinigen hadden voorspeld dat deze twee landen in deze fase van het toernooi tegenover elkaar zouden staan in het Moskouse Luzhniki-stadion.

Daags na de clash tussen de Rode Duivels en Frankrijk mikt Engeland op een herhaling van 1966, toen het team met onder anderen Bobby Moore, Bobby Charlton en Gordon Banks geschiedenis schreef met de tot dusver enige Engelse wereldtitel. Het is van Italië 1990 geleden dat Engeland het tot bij de laatste vier op een WK schopte. Toen verloren de Engelsen in de halve finales na strafschoppen van West-Duitsland.

Kroatië hoopt zich dan weer voor het eerst te plaatsen voor een finale. De Kroaten verzekerden zich al van een plek in de geschiedenisboeken door net als in 1998 de halve finales te bereiken. Toen werd de generatie Suker-Boban-Stanic derde op het WK in Frankrijk, nadat in de halve finales het gastland met 2-1 te sterk was.

De Engelsen eindigden op de tweede plaats in de poule van de Rode Duivels. Ze wonnen met 2-1 van Tunesië en met 6-1 van Panama. België was met 1-0 te sterk in een duel tussen twee veredelde B-elftallen. In de achtste finales haalden de Three Lions het na strafschoppen van Colombia. Zweden werd in de kwartfinales eenvoudiger, met 2-0, opzijgezet.

De ploeg van Zlatko Dalic tekende in de groepsfase, net als België en Uruguay, voor een perfecte 9 op 9 na zeges tegen Nigeria (2-0), Argentinië (3-0) en IJsland (2-1). In de achtste finales hadden de Kroaten wel strafschoppen nodig tegen Denemarken, en dat was ook het geval een ronde verder tegen het gastland.

"De voorbije dagen hebben we heel wat energie verbruikt", verklaarde bondscoach Dalic. "Over twee wedstrijden stonden we 240 minuten op het veld, dat is zeker een probleem. We zullen er alles aan doen om te herstellen, ik ben er zeker van dat we de nodige energie zullen vinden voor Engeland."

Om Kroatië in moeilijkheden te brengen, rekenen de Engelsen op Harry Kane. De Tottenham-spits is met zes doelpunten de (voorlopige) topschutter van het toernooi. Het team van Gareth Southgate blinkt verder uit op stilstaande fases. De Kroaten beschikken op papier dan weer over een middenveld met meer talent, met Luka Modric (Real Madrid) en Ivan Rakitic (FC Barcelona).

Beide teams speelden voor het laatst in september 2009 tegen elkaar, met een klinkende 5-1 zege voor Engeland in het WK-kwalificatieduel. In zeven onderlinge confrontaties trokken de Engelsen vier keer aan het langste eind. Kroatië won tweemaal. Eén keer was er een gelijkspel.

De Turkse ref Cüneyt Çakir fluit de halve finale woensdag om 20u op gang. De winnaar treft zondag België of Frankrijk in de finale in hetzelfde Luzhniki-stadion.

Volg het hier LIVE vanaf 20u!

