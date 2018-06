LIVE (20u). Duitsland meteen met rug tegen de muur tegen Zweden Redactie

22 juni 2018

Naast België - Tunesië (14u) staan zaterdag op het WK in groep F ook Zuid-Korea - Mexico (17u) en Duitsland - Zweden (20u) op het programma. Duitsland ging op de openingsspeeldag verrassend met 1-0 onderuit tegen Mexico. Na de gemiste start staat de regerende wereldkampioen onder grote druk in Sochi. Het team van Joachim Löw kan enkel tevreden zijn met een zege. Bij een nederlaag tegen Zweden kan de uitschakeling een feit zijn, afhankelijk van het resultaat in Zuid-Korea - Mexico. Eruit gaan in de groepsfase zou historisch zijn, de Mannschaft heeft op de voorbije 16 WK's (sinds 1954) telkens minstens de kwartfinales bereikt.

Jonas Hector, tegen Mexico out met een hevige verkoudheid, neemt normaal gezien zijn plaats op de linksachter in. Mogelijk verdwijnen Sami Khedira en Mesut Özil uit de basiself. Na de ondermaatse prestatie tegen Mexico weerklonk heel wat kritiek binnen het Duitse kamp. "Spelers vervangen, zal niet alles oplossen. Als we met dezelfde mentaliteit spelen zoals tegen Mexico, zal er niets veranderen", zei Khedira.

De 1-0 zege tegen Zuid-Korea heeft de Zweden heel wat extra vertrouwen geschonken, ondanks een tamelijk matte prestatie. Het team van Janne Andersson hoopt dat er opnieuw veel ruimte zal zijn tussen het middenveld en de verdediging van de Duitsers, al zijn de Zweden niet even snel in de omschakeling als de Mexicanen. De kans is groot dat ze een gele muur zullen optrekken. "We hebben een compact team. We vallen niet zo vaak aan. We willen eerder vermijden dat tegenstanders doelrijpe kansen creëren", liet middenvelder Emil Forsberg optekenen.

