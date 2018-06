LIVE (20u). Colombia en Polen strijden om cruciale driepunter Redactie

23 juni 2018

Colombia en Polen staan in Kazan al met de rug tegen de muur. Het team dat dit duel verliest, is uitgeschakeld als Japan-Senegal op een gelijkspel eindigt. "We weten allemaal dat dit een wedstrijd is die zal bepalen wie doorgaat", verklaarde de Colombiaanse tospits Radamel Falcao. Bij de Colombianen, die tegen Japan bijna een volledige wedstrijd met tien man speelden na een rode kaart voor Carlos Sanchez, zal superster James Rodríguez deze keer normaal gezien wel in de basiself starten. Hij sukkelde de voorbije weken met de kuit. Polen heeft zich nog nooit weten te plaatsen voor de tweede ronde na een nederlaag op de eerste speeldag. "We hebben nog alles in eigen handen", liet middenvelder Grzegorz Krychowiak optekenen. "We spelen tegen een team dat in dezelfde situatie zit."

