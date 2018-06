LIVE (20u). Blinkt Ronaldo ook uit tegen Uruguay of houdt Godin hem in bedwang? Redactie

29 juni 2018

Europees kampioen Portugal en Uruguay bikkelen morgen om 20u Belgische tijd in Sochi in hun wedstrijd van de achtste finales om een plek bij de laatste acht.

Uruguay zakt met het nodige vertrouwen af naar Sochi. De Zuid-Amerikanen wonnen hun drie wedstrijden in poule A. Kanttekening: met Rusland, Saoedi-Arabië en Egypte was groep A misschien wel de zwakste poule van het toernooi, dus vraag is of Uruguay echt getest is geweest. In de WK-opener tegen Egypte liep het langt niet vlot voor La Celeste, en Giménez zorgde pas in de slotfase met een rake kopbal voor de verlossing (1-0). Ook Saoedi-Arabië nadien was geen walk-over. Uruguay won opnieuw met het kleinste verschil. Pas in de derde groepswedstrijd tegen het ook al geplaatste Rusland sloeg de motor aan. Het gastland kreeg een 3-0 om de oren.

Portugal startte zijn toernooi met een spectaculaire 3-3 tegen Spanje. De onvermijdbare Cristiano Ronaldo eiste met een hattrick andermaal alle aandacht op. In de tweede groepsmatch klopte de Europese kampioen Marokko met 1-0. Weinig verrassend was het opnieuw de aanvaller van Real Madrid die de winnende treffer nette. De 1-1 draw in de slotpartij tegen Iran leverde Portugal de tweede plaats op in groep B, achter Spanje.

Wie knokt zich naar de kwartfinales? Volg het hier LIVE vanaf 20 uur!



