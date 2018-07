LIVE (20u). Beuken onze Rode Duivels tegen Frankrijk de poort open naar de WK-finale? Redactie

09 juli 2018

Frankrijk FRA FRA 0 20u00 10/07 0 BEL BEL België De Rode Duivels schreven vrijdag al geschiedenis met de uitschakeling van Brazilië en de kwalificatie voor de halve finales, amper vier dagen later is het in Sint-Petersburg alweer 'money time' voor de selectie van Roberto Martinez. Een eerste WK-finale ooit staat dan op het spel.

Van euforie zoals in het thuisland is in het Belgische kamp in Rusland geen sprake. Zelfbewustzijn, vertrouwen en realisme, dat zijn de ingrediënten waarmee er naar het duel tegen Frankrijk toegewerkt wordt. Een finale avant la lettre, tussen de beste twee resterende teams op dit toernooi. De andere halvefinalisten Engeland en Kroatië haalden nog niet hetzelfde niveau. De winnaar van de clash van Sint-Petersburg start sowieso als topfavoriet in de finale, zondag in Luzhniki.

Na de mirakelzege tegen Japan, waarin de Rode Duivels vanuit een schijnbaar verloren positie terugknokten, en de eliminatie van toernooifavoriet Brazilië, is de prestatie van de Belgen nu al historisch. Dat neemt niet weg dat de honger naar een eerste finale ooit groot is. Het zal nodig zijn, want met Frankrijk kruist er voor de tweede keer op rij een bijzonder lastige tegenstander het pad van de Rode Duivels. Een team dat de ruimtes graag gesloten houdt en zelf via Kylian Mbappé durft te mikken op de snelle omschakeling. Enige gelijkenis met het frivole Brazilië: door de 4-2-3-1 die bondscoach Didier Deschamps hanteert, zal de sleutel tot de wedstrijd waarschijnlijk weer op het middenveld liggen.

Na het tactische meesterstuk tegen Brazilië valt het af te wachten hoe Roberto Martinez het duel tegen de Fransen zal aanpakken. De bondscoach moet sowieso de geschorste Thomas Meunier vervangen en daardoor verhuist Nacer Chadli meer dan waarschijnlijk naar de rechterwingback. De meest voor de hand liggende oplossing is dan Yannick Carrasco op de linkerwingback terug in het team te brengen. Op die manier wordt er wel gestart met twee erg aanvallende wingbacks. Een andere optie is dat Thomas Vermaelen in het team komt en dat Jan Vertonghen een rijtje hoger wordt geschoven, zo werd er in het slot tegen Brazilië ook gespeeld.

Voor het overige lijkt er weinig noodzaak om te veranderen na de knalprestatie tegen de Seleçao. De 4-3-3 van Martinez, die in balbezit een 3-4-3 werd, met de snelle omschakeling als uithangbord, draaide bijzonder goed. Kevin De Bruyne blonk uit in een meer aanvallende rol en Marouane Fellaini won aan de zijde van Axel Witsel voor de rust zowat elk duel. Dat betekent dat Dries Mertens opnieuw met een plaats op de bank vrede zal moeten nemen, voorin vinden we dan aanvoerder Eden Hazard in steun van Romelu Lukaku terug. Achterin zijn Toby Alderweireld en Vincent Kompany certitudes, Thibaut Courtois staat in doel.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u!