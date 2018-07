LIVE (20u). Beuken onze Rode Duivels tegen Frankrijk de poort naar de WK-finale open? Redactie

09 juli 2018

Met Frankrijk en België staan in de imposante Zenit Arena in Sint-Petersburg de beste twee resterende teams tegenover mekaar in de halve finales van het WK. "Dit is een unieke kans voor het team en heel België voor al het harde werk van de laatste tien à vijftien jaar. Het is speciaal om in halve finale te staan, en dan nog tegen Frankrijk. Er volgt een grote beloning voor een van de twee landen", vertelde Roberto Martinez daags voor de wedstrijd.

Na het tactische geschuif tegen de Brazilianen valt het momenteel nog af te wachten hoe de bondscoach de wedstrijd tegen de Fransen zal aanpakken. Tegen Brazilië bracht hij Marouane Fellaini in het team om het middenveld te versterken en zette hij Kevin De Bruyne in een meer aanvallende rol. Toeval of niet, beide spelers waren uitblinkers tegen de Seleçao. "Bij Marouane is elke actie die hij doet belangrijk. Andere spelers zijn soms inconsistent, hij niet. Met zijn lengte is hij altijd lastig voor elke tegenstander. Technisch is hij dan weer sterker dan de mensen van hem verwachten. Wat De Bruyne betreft, vond ik zijn beoordelingen vóór de wedstrijd tegen Brazilië wat onfair. Tegen Panama en Tunesië was hij onze spelmaker en dat is minder attractief om naar kijken. Dat neemt niet weg dat hij heel belangrijk voor ons was. Kevin is een moderne spelmaker, hij speelt sneller dan je kan zien. Zijn snelheid van uitvoering is exceptioneel hoog en in een aanvallende rol is dat attractiever en valt dat harder op. Het belangrijkste voor ons is dat hij verscheidene rollen aankan. Hij kan op elke positie spelen, behalve als doelman", glimlachte Martinez.

Tijdens de clash tegen Brazilië viel het op dat de bondscoach zijn team nadrukkelijk aanstuurde tijdens de wedstrijd, hetgeen voordien veel minder het geval was. "Die coaching was belangrijk, want we speelden in een ander systeem en hadden amper voorbereiding gehad. Ik moest de spelers dus wel aansturen. Normaal ben ik niet zo druk langs de zijlijn en kan ik terugvallen op het vertrouwen in mijn spelers. Hopelijk wordt het dinsdag dus het tweede. Nu praten we alleen nog over die wedstrijd tegen Frankrijk, de zege tegen Brazilië lijkt al een eeuwigheid geleden."

Ook tegen Frankrijk, dat in een 4-2-3-1 speelt, lijkt de sleutel op het middenveld te liggen. Daar is Ngolo Kanté bij de Fransen de gangmaker. "We hebben een collectieve prestatie nodig, dat is de sleutel in deze WK-campagne. De sterkte van ons team laat toe dat we het verschil kunnen maken met individuele kwaliteiten. Iedereen draagt bij aan dit team: tegen Frankrijk is Meunier geschorst en we moeten dat als groep opvangen. Iedereen heeft bij ons ook al een basisplaats gehad. De oplossing zit dus in de spelersgroep", besloot de bondscoach.

