LIVE (18u): stuwt Eriksen Denemarken voorbij Peru en cocaïnespits Guerrero? Redactie

15 juni 2018

12u00 0 Peru PER PER 0 18u00 16/06 0 DEN DEN Denemarken PER 3.35 3.25 2.40 DEN Wed nu

Naast Frankrijk-Australië kijken in groep C ook Peru en Denemarken elkaar in de ogen (18u Belgische tijd in Saransk). Het is voor de Inca's de eerste WK-deelname sinds 1982. De Zuid-Amerikanen rekenen op goals van de ervaren dertigers Jefferson Farfan en Paolo Guerrero. Die laatste dreigde het WK te missen met een dopingschorsing, maar kreeg in extremis groen licht van een Zwitserse rechtbank. Bij Denemarken is alle hoop gericht op Christian Eriksen. De middenvelder van Tottenham moet in Rusland de draaischijf van zijn team worden.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 18u!