LIVE (17u): Rode Duivels trappen WK vol vertrouwen af tegen Panama Redactie

17 juni 2018

Met debutant Panama krijgen de Rode Duivels vanavond (17 uur Belgische tijd) een haalbare tegenstander voorgeschoteld in hun WK-opener. Niemand lijkt er dan ook aan te twijfelen dat het miljoenenelftal van Roberto Martinez de Panamezen vlot opzij zal zetten, in een wedstrijd waarin er enkel vrede genomen kan worden met een driepunter.

De grootste zege die de Rode Duivels in het verleden konden neerzetten in hun WK-openingswedstrijd, was een 3-0 tegen El Salvador op het WK in 1970. Om van een historische prestatie te spreken, zullen de Duivels dus minstens vier keer moeten scoren. Dan evenaren ze ook hun doelpuntenrecord in hun WK-openers: in 1954 werd er 4-4 gelijkgespeeld tegen Engeland, en was de stand na negentig minuten 3-3. Ook die wedstrijd staat in de geschiedenisboeken, want het was de eerste keer dat de Duivels een WK-wedstrijd niet met een nederlaag afsloten.

"Tegen Panama zijn de drie punten het belangrijkste, maar het zou toch mooi zijn als we wat goals kunnen maken", verwoordde Dries Mertens het gevoel in de groep zaterdag al tijdens een persmoment in het Fisht-stadion in Sochi.

Die doelpunten kunnen overigens een belangrijke rol spelen in het vervolg van de groepsfase, want bij een gelijke stand is eerst het doelpuntensaldo doorslaggevend en nadien het aantal gescoorde doelpunten.

