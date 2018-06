LIVE (17u): Opent topfavoriet Duitsland WK met referentiematch tegen stug Mexico? Redactie

16 juni 2018

06u00 0 Duitsland DUI DUI 0 17u00 17/06 0 MEX MEX Mexico DUI 1.50 4.60 7.10 MEX Wed nu

In groep F is het meteen uitkijken naar het eerste optreden van Duitsland. De titelverdediger neemt het op tegen Mexico. In een poule met ook nog Zweden en Zuid-Korea (die elkaar maandag treffen, red.) zijn beide landen favoriet om door te stoten naar de achtste finales. De Mannschaft kende een weinig overtuigende voorbereiding, met onder meer 2-1-verlies tegen Oostenrijk en een nipte zege tegen Saoedi-Arabië. Aanvoerder Manuel Neuer lijkt na al zijn blessureleed wel klaar voor de dienst.

"Tegen Oostenrijk hebben we veel foutjes gemaakt", stelde bondscoach Löw. "Als we dat doen, zijn we een middelmatig team en kunnen we soms verliezen van Oostenrijk. Maar als we tot in de details goed presteren, zijn we terecht één van de topfavorieten."

Mexico kende evenmin een vlekkeloze voorbereiding. In hun laatste vier oefenmatchen kwamen de Mexicanen slechts een keer tot scoren (tegen Schotland). In de laatste oefenpot ging El Tri met 2-0 onderuit tegen Denemarken.

Kunnen de Duitsers meteen winnen? Volg het hier LIVE vanaf 17u!

