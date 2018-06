LIVE (17u). Mexico vol voor zes op zes tegen puntenloos Zuid-Korea Redactie

22 juni 2018

12u00 0 Zuid-Korea ZKO ZKO 0 17u00 23/06 0 MEX MEX Mexico ZKO 5.75 3.70 1.72 MEX Wed nu

Naast België - Tunesië (14u) staan zaterdag op het WK in groep F ook Zuid-Korea - Mexico (17u) en Duitsland - Zweden (20u) op het programma. Mexico wil in de Rostov Arena opnieuw vinnig voor de dag komen tegen Zuid-Korea. De Mexicanen plaatsten zich op de zes vorige WK's telkens voor de achtste finales, bondscoach Juan Carlos Osorio hoopt daar een zeven op een rij van te maken. "We hebben ons eerste doel bereikt door Duitsland te kloppen, maar we kunnen niet achteroverleunen", zei middenvelder Marco Fabian. "Sommigen beschouwen ons nu als de groepsfavoriet. Dat is een compliment, maar we moeten dat niet geloven. Er zijn geen favorieten op dit WK."

De Zuid-Koreanen pakken best een driepunter, met nog een duel met Duitsland in het verschiet op de slotspeeldag. Tegen Zweden maakte het team van Shin Tae-Yong echter allerminst indruk. Misschien kan de aanwezigheid van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In in de eretribune hen inspireren.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 17u!

Meer over Mexico

WK

Duitsland

Zuid-Korea

sport

sportdiscipline

sportevenement

voetbal