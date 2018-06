LIVE (17u): Lewandowski versus Mané in duel dat ook in Belgisch kamp aandachtig zal worden gevolgd Redactie

18 juni 2018

12u00 0 Polen POL POL 0 17u00 19/06 0 SEN SEN Senegal POL 2.35 3.15 3.55 SEN Wed nu

Polen en Senegal trappen de tweede groepsmatch in groep H om 17 uur af in de Otkritie Arena in Moskou. Beide landen hebben met respectievelijk Robert Lewandowski (Bayern München) en Sadio Mané (Liverpool) een grote vedette in de rangen en lijken op papier aan elkaar gewaagd. Senegal heeft met Kara (Anderlecht), Wagué (Eupen), Koulibaly (ex-Genk) en Kouyaté (ex-Anderlecht) een rist spelers met een Belgische link in de kern. Bij Polen start Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) behoudens een verrassing op de bank.

Volg het hier LIVE vanaf 17u!

