LIVE (17u): Kunnen de Fransen tegen Peru wel overtuigen? Redactie

20 juni 2018

06u00 0 Frankrijk FRA FRA 0 17u00 21/06 0 PER PER Peru FRA 1.60 4.05 6.00 PER Wed nu

Frankrijk hoopt tegen Peru zijn blazoen op te poetsen, tegen Australië werd maar moeizaam met 2-1 gewonnen. De supporters van Frankrijk, weinig overtuigend tegen Australië, hopen dat hun sterren deze keer wel schitteren in Ekaterinburg.

Van de Australiërs werd maar moeizaam gewonnen na een door de VAR toegekende strafschop en een owngoal, van een titelkandidaat werd een andere prestatie verwacht. Als Hugo Lloris in doel staat, mag hij zijn 100e cap vieren. Zes spelers, onder wie bondscoach Didier Deschamps en huidig T3 bij de Rode Duivels Thierry Henry, slaagden daar al in bij Les Bleus. Afhankelijk van het resultaat in Denemarken-Australië kunnen de Fransen zich mits een zege al plaatsen voor de achtste finales.

Volg de match hier LIVE vanaf 17 uur!