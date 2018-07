LIVE (17u). Gaan Kroaten voor de neus van Frankrijk met wereldtitel aan de haal? Redactie

15 juli 2018

15 juli 2018

Frankrijk FRA 0 17u00 0 KRO Kroatië

Frankrijk kan zich vandaag voor de tweede keer in zijn voetbalgeschiedenis tot wereldkampioen kronen. Daarvoor moeten 'Les Bleus' in de finale in het Luzhniki Stadion in Moskou wel voorbij de stugge Kroaten zien te geraken. Het Balkanland staat voor een van de grootste afspraken met de geschiedenis sinds zijn onafhankelijkheid in 1991.

De mentale weerbaarheid van Kroatië, het laagst gerangschikte team ooit in een WK-finale, staat buiten kijf. Maar deze ervaren ploeg heeft er al drie verlengingen opzitten en speelde dus een match meer dan Frankrijk. Kroatië beschikt over een kern die gemiddeld twee jaar ouder is dan die van de tegenstander en kreeg bovendien een dag minder rust.

Speerpunten van deze enthousiast en weerbarstige ploeg zijn Mario Mandzukic, oude bekende Ivan Perisic en penaltystopper Danijel Subasic, die vijf strafschoppen tegenhield dit toernooi. Maar het is vooral Luka Modric die de geest van dit strijdvaardige Kroatië belichaamt. De kleine middenvelder van Real Madrid komt zo echt in aanmerking om de Gouden Bal eindelijk eens af te snoepen van Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. In de WK-finale zelf voert Modric met Mbappé wellicht een strijd voor de titel van Speler van het Toernooi.

