LIVE (17u): Carcela, Boussoufa en Dirar kijken Iran in de ogen Redactie

14 juni 2018

12u00 0 Marokko MAR MAR 0 17u00 15/06 0 IRN IRN Iran MAR 2.25 3.05 3.95 IRN Wed nu

Naast de kraker tussen Spanje en Portugal (20u) beginnen in groep B ook Marokko en Iran aan hun toernooi. Beide landen lijken op papier in de poule kansloos, maar zeker Marokko wil verrassen. De twee teams tellen enkele bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. Marokko rekent op Standard-smaakmaker Mehdi Carcela en verder zullen ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) nog een belletje doen rinkelen bij de Belgische voetballiefhebber. Iran nam Oostende-verdediger Ramin Rezaeian op in zijn selectie, ook Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) was enkele jaren actief in België.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 17u!

Meer over Marokko

sport

sportdiscipline

voetbal

Iran

sportevenement