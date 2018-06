LIVE (17u): Breien Japan en Senegal een vervolg aan hun prima WK-begin? Redactie

23 juni 2018

Japan én Senegal zijn met een ietwat verrassende zege begonnen aan hun WK. En toch heeft de overwinning tegen Colombia niet voor euforie gezorgd in het Japanse kamp, zo verzekerde middenvelder Genki Haraguchi. "Die zege verandert niet hoe we de zaken bekijken. Nu hebben we enkel de volgende match in ons hoofd. We denken nog niet aan de tweede ronde", zei hij. In Japan wordt gespeculeerd over een wissel in doel, waar Eiji Kawashima (ex-Lierse en -Standard) er niet in slaagt te overtuigen. De zege tegen Polen roept in Senegal herinneringen op aan het WK van 2002, toen het Afrikaanse land het bij zijn eerste WK-deelname tot in de kwartfinales schopte. Een zege in Ekaterinburg brengt Japan of Senegal erg dicht bij kwalificatie voor de volgende ronde (en zeker bij een gelijkspel in Polen-Colombia).

