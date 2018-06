LIVE (16u). Zweden vol vertrouwen naar duel met Mexico, dat ondanks zes op zes nog niet helemaal zeker is van kwalificatie Redactie

26 juni 2018

De Zweedse ploeg heeft ondanks de 2-1 nederlaag vertrouwen geput uit de wedstrijd tegen Duitsland, zo zei bondscoach Janne Andersson aan de vooravond van de wedstrijd. Hij ziet zijn ploeg met goede moed de laatste wedstrijd in groep F tegen Mexico tegemoet gaan.

De Zweden kwamen zaterdag op voorsprong tegen wereldkampioen Duitsland. Uiteindelijk trapte Toni Kroos diep in blessuretijd de 2-1 voor Duitsland binnen. "We waren in staat om met de regerende kampioenen gelijke tred te houden, tot de laatste tien seconden", aldus de Zweedse bondscoach. "Dat heeft ons sterker gemaakt en meer vertrouwen gegeven. Onze mentaliteit is heel goed. We hebben een goed gevoel."

De Mexicaanse aanvaller Javier Hernandez omschreef groep F als "de groep des doods". Hij is verwonderd dat zijn team nog altijd kan worden uitgeschakeld, ook na twee overwinningen waaronder tegen Duitsland. "We hebben zes punten en zijn nog niet geplaatst. Deze ploeg verdient de kwalificatie", zei hij.

Mexico heeft aan een gelijkspel tegen Zweden wel genoeg voor de achtste finales. Slaagt Duitsland er niet in te winnen van Zuid-Korea, zijn de Mexicanen ook geplaatst.

"We hebben een heel goede kans. We zijn niet arrogant, we doen alles wat we kunnen", aldus de 30-jarige. Als hij nog één keer scoort, wordt "El Chicharito" de Mexicaanse topschutter aller tijden op een WK. "Maar dat is waardeloos als we ons niet plaatsen."

Bondscoach Juan Carlos was vol lof voor zijn spelers. "Dit is mogelijk de beste generatie van Mexicaanse voetballers. Ik ben niet verrast met wat we hebben gedaan."

