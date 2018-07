LIVE (16u). Winnen Rode Duivels de troostfinale? Engelsen willen kans op medaille alvast niet laten liggen Redactie

13 juli 2018

12u00 0 België BEL BEL 0 16u00 14/07 0 ENG ENG Engeland BEL 2.25 3.80 3.15 ENG Wed nu WK voetbal Het WK zullen de Rode Duivels niet winnen, maar mogelijk pakken ze wel nog de derde plaats. Als de Belgen winnen tegen Engeland, dan doen ze alvast beter dan hun collega's in 1986. Voor heel wat Duivels wordt de troostfinale in Sint-Petersburg ook extra speciaal, want de meesten onder hen verdienen hun brood in Engeland. In de groepsfase versloegen de Belgen Engeland alvast met het kleinste verschil dankzij een treffer van Adnan Januzaj.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate wil er alvast alles aan doen om te winnen. "Op het mentale vlak hebben we enkele moeilijke dagen achter de rug. We stonden op 20 minuten van de WK-finale, in de verlengingen op 10 minuten van strafschoppen. We waren pas om 6u30 's ochtends opnieuw in Sint-Petersburg. Emotioneel zijn het een paar moeilijke dagen geweest", zei Southgate, die de veerkracht van zijn spelers loofde. "De jongens zijn een plezier om mee te werken. We willen het toernooi allemaal op een goeie manier beëindigen. We zijn het ook aan onszelf verschuldigd het toernooi op een mooie manier af te sluiten."

Kunnen de Rode Duivels hun WK afsluiten met een zege of halen de Engelsen de bovenhand? Volg het hier LIVE vanaf 16 uur!