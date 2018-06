LIVE (16u). Wijst James Colombia de weg naar de achtste finales of steken de Senegalezen daar stokje voor? Redactie

27 juni 2018

Vanmiddag valt het doek in groep H. Japan, Senegal (beide 4 punten) en Colombia (3) kampen nog om twee tickets voor de achtste finales, Polen (0) is uitgeschakeld. Senegal en Colombia geven elkaar in Samara partij en de Afrikanen rekenen er vooral op Liverpool-aanvaller Sadio Mané voor een herhaling van 2002, toen de "Leeuwen van Terenga" het tot de kwartfinales schopten. Bondscoach Aliou Cissé hoopt alvast op een beter prestatie dan tegen Japan (2-2). "We moeten agressiever zijn, accurater en meer geconcentreerd. De bal beter bijhouden ook."

De Colombianen zijn op hun hoede. "We zullen intelligent moeten spelen", vertelde Juan Cuadrado, die de 3-0-eindstand op het bord zette tegen Polen. "We weten dat Senegal heel goede spelers heeft. Ze zijn snel en sterk. Onze coaches zullen Senegal goed analyseren, zodat we hun zwakke punten kunnen uitbuiten." Op het vorige WK bereikte Colombia voor het eerst de kwartfinales.

