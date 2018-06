LIVE (16u). Titelverdediger Duitsland moet nog vol aan de bak tegen Zuid-Korea Redactie

26 juni 2018

12u00 0 Zuid-Korea ZKO ZKO 0 16u00 27/06 0 DUI DUI Duitsland ZKO 16.00 7.00 1.17 DUI Wed nu

Titelverdediger Duitsland verloor zijn openingswedstrijd tegen Mexico (0-1) en kwam tegen Zweden in erg nauwe schoentjes te zitten, tot Toni Kroos in de vijfde minuut van de blessuretijd alsnog de 2-1 scoorde. "We spelen momenteel niet het soort voetbal dat we in het verleden gewend waren te brengen, maar tegen Zweden hebben we wel getoond dat we er staan als het echt nodig is. We zijn mentaal sterk en doen op het karakter", verklaarde Marco Reus, die tegen Zweden de 1-1 geljkmaker scoorde.

Zonder het doelpunt van Kroos in de slotseconden van de wedstrijd, hadden Mexico en Zweden het straks in Ekaterinburg op een akkoordje kunnen gooien, nu ligt alles nog open. Mexico heeft aan een punt genoeg voor de groepszege, maar kan bij een nederlaag zelfs nog uitgeschakeld zijn. Zweden moet met twee doelpunten verschil winnen om niet afhankeljk te zijn van het fair-play-klassement of het resultaat in het andere groepsduel en dat geldt ook voor Duitsland, dat in Kazan Zuid-Korea partij geeft. Ook voor de Zuid-Koreanen kan het nog. Zij moeten dan wel winnen van Duitsland en hopen dat Mexico Zweden verslaat.

Volg alle actie hier LIVE vanaf 16u!

Meer over Zweden

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

handbal

Mexico

Duitsland