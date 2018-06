LIVE (16u). Sturen de Fransen Messi en zwalpend Argentinië naar huis? Redactie

29 juni 2018

06u00 0 Frankrijk FRA FRA 0 16u00 30/06 0 ARG ARG Argentinië FRA 2.38 3.10 3.55 ARG Wed nu

De achtste finales van het WK voetbal in Rusland openen vanmiddag (16 uur Belgische tijd) in Kazan meteen met de clash tussen Frankrijk en vicewereldkampioen Argentinië. Het duel tussen Frankrijk en Argentinië is de op papier grootste affiche van de achtste finales. Op papier. Beide ploegen bulken immers van het talent, maar konden dit toernooi nog niet imponeren. 'Les Bleus' begonnen met een moeilijke 2-1 zege tegen Australië, waarna ook Peru zonder overtuigend voetbal geklopt werd (1-0). Na een inspiratieloze 0-0 draw in de slotmatch tegen Denemarken sloot Frankrijk groep C af als winnaar, voor Denemarken dat zich als tweede plaatste.

Argentinië plaatste zich ternauwernood voor de achtste finales, en beleefde nog niet veel plezier in Rusland. In hun openingswedstrijd beten de Zuid-Amerikanen hun tanden stuk op een stug IJsland (1-1), met de strafschopmisser van Lionel Messi als pijnlijke illustratie. Toen Argentinië op de tweede speeldag 3-0 met de billen bloot ging tegen Kroatië, dreigde een roemloze aftocht. Bondscoach Jorge Sampaoli kwam onder zware druk te staan en (een deel van) de spelersgroep zou hem niet meer steunen. Maar de Argentijnen kropen, na een 2-1 zege tegen Nigeria, alsnog door het oog van de naald. Vier punten op negen en een doelsaldo van -2 volstonden voor kwalificatie. Het ongenaakbare Kroatië won groep D met een perfect rapport.

De winnaar van Frankrijk-Argentinië neemt het op 6 juli in de kwartfinales in Nizhni Novgorod op tegen Portugal of Uruguay.

Wie trekt vandaag aan het langste eind? Volg de match hier LIVE vanaf 16 uur!

Meer over Frankrijk

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Argentinië

Rusland

Denemarken