LIVE (16u). Stunt Rusland ook tegen Kroatië? Of pakken Modric en co hun ticket voor de halve finale? Redactie

06 juli 2018

06u00 0 Rusland RUS RUS 0 20u00 07/07 0 KRO KRO Kroatië RUS 4.00 3.10 2.21 KRO Wed nu WK voetbal Rusland leek voor aanvang van het WK een vogel voor de kat. Maar als de nummer 70 op de FIFA-ranking zaterdagavond tegen Kroatië opnieuw kan verrassen, zit het gastland zowaar bij de laatste vier.

Na de forfaitzege tegen Saoedi-Arabië in de openingsmatch van het toernooi, stuntten de Russen in hun tweede duel een eerste keer door het Egypte van (een weliswaar niet topfitte) Mo Salah te verslaan met 3-1. Vervolgens grepen de troepen van coach Cherchesov naast groepswinst door met 0-3 te verliezen van Uruguay, zodat in de achtste finales Spanje wachtte. La Roja startte als torenhoog favoriet maar moest in het Luzhnikistadion in Moskou, waar op 15 juli ook de finale wordt gespeeld, verrassend buigen na strafschoppen. Zo haalde Rusland, dat amper sprekende namen in de kern heeft, onverwacht de kwartfinales waar het opnieuw als uitgesproken underdog start tegen Kroatië.

De ploeg van Zlatko Dalic tekende in de groepsfase, net als België en Uruguay, voor een perfecte 9 op 9 na zeges tegen Nigeria (2-0), Argentinië (3-0) en IJsland (2-1). In de achtste finale had het team met sterren als Modric en Rakitic wel strafschoppen nodig tegen Denemarken.

De Kroaten hopen op een herhaling van het scenario van 1998. Toen bereikte de generatie Suker-Boban-Stanic tijdens het WK in Frankrijk de halve finales.

De Braziliaanse ref Sandro Ricci fluit de kwartfinale om 20 uur (Belgische tijd) op gang in het Fisht Olympic Stadium in Sotchi. De winnaar treft op woensdag 11 juli in de halve eindstrijd Engeland of Zweden.

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

IJsland

Rakitic

België